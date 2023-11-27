‘Efsane Cuma’da yurttaş ‘gıda’ya koştu

Markaların 'Efsane Cuma', 'Şahane Cuma' adıyla yaptığı kampanyalarda gıda alışverişi yapanlar geçen yıla göre yüzde 110 arttı.

'Efsane Cuma' kampanyalarında tüketicilerin en yoğun alışveriş yaptığı kategoriler arasında gıda kategorisi öne çıktı.

İyzico'nun 110 bin üye işyerinden derlediği verilere göre, bu yılki işlemlerde gıda kategorisi geçen yıla göre yüzde 110 arttı. İlk sırada giyim yer aldı. Giyim ve gıda kategorisini eğlence takip etti.

24 Kasım Cuma 2023 günü İyzico üye işyerlerindeki işlem hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 70 arttı. Ortalama sepet tutarı ise yüzde 75,6’lık artış göstererek 652 TL’den 1.145 TL’ye yükseldi.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında 24 Kasım Cuma kampanyasında işlem hacminin yüzde 61,3’ünü kadınlar, yüzde 38,7'sini ise erkekler gerçekleştirdi.

Geçen yıl işlem hacmi artışında Ege Bölgesi zirvedeyken bu yıl işlem hacmini en çok artıran bölge yüzde 86,3 ile Karadeniz oldu.

Ayrıca Karadeniz Bölgesi, yüzde 75 işlem oranı ile kadınların en çok işlem gerçekleştirdiği bölge olarak dikkat çekiyor. 2023 karnesinde Marmara Bölgesi ise işlemlerin yüzde 63,5’inde, hacmin ise yüzde 52’sine sahip olarak öne çıktı.

Yüzde 15’lik bir artışla kampanya döneminde işlem sayısını en çok artıran il Düzce olurken işlem hacmini artıran şehir ise yüzde 145 artış ile Iğdır oldu. İstanbul ise en çok işlem geçiren şehir olarak geçen yıl zirvedeki yerini korudu. Toplam işlemlerin yüzde 70’i İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde gerçekleşti.

İstanbul dışında en çok alışveriş yapılan iller ve alışverişteki yüzdelik payları sırasıyla; Ankara (yüzde 8,4), İzmir (yüzde 6,3), Antalya (yüzde 2,4), Bursa (yüzde 2,3), Kocaeli (yüzde 1,8) oldu.