Efsane futbolcu Luka Modric'ten Real Madrid'e duygusal veda

39 yaşındaki efsane oyuncu Luka Modric, 13 yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid'e veda etti.

Sezonun son maçında Real Madrid kendi sahasında Real Sociedad'ı Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ancak maçın en akılda kalan anı Luka Modric'in oyundan çıkışı oldu. Son kez Madrid taraftarlarının karşısına çıkan Hırvat orta saha oyuncusu, 85. dakikada oyundan alındı.

Modric'i yalnızca Real Madrid oyuncuları değil, Real Sociedad'lı futbolcular da alkışlarla uğurladı.

Bütün stadyum tarafından ayakta alkışlanan Modric, oyundan çıkınca takım arkadaşlarına ve ailesine sarılırken gözyaşlarını tutamadı.

2012 yılında Tottenham'dan transfer edilen Modrić, Real Madrid formasıyla 590 resmi maça çıkarak kulüp tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. Toplamda 28 kupa kazanan Modrić'in kazandığı turnuvalar ve sayıları şu şekilde:

6 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

4 La Liga (İspanya Ligi) şampiyonluğu

2 Copa del Rey (İspanya Kral Kupası) zaferi

5 İspanya Süper Kupası

5 UEFA Süper Kupası

5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Modric, 2018 yılında Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü de kazanarak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir devam eden hegemonyasını kırmıştı.

Modric'in futbolu bırakıp bırakmayacağı ise henüz kesin değil.

ANCELOTTİ DE VEDA ETTİ

Modric gibi teknik direktör Carlo Ancelotti de Madrid ekibinin başındaki son maçına çıktı. 15 kupa ile Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Ancelotti de taraftarla bu maçla veda etti.

Real Madrid'i iki farklı dönemde toplam 6 sezon çalıştıran Ancelotti, 2 LaLiga ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil toplam 15 kupa kazandı.

66 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak.