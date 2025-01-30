Efsane gitaristler Steve Vai ve Joe Satriani İstanbul'a geliyor

SatchVai Band, müzik tarihinin en büyük gitaristlerinden Steve Vai ve Joe Satriani’yi KüçükÇiftlik Park sahnesinde buluşturacak.

+1 katkılarıyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri Bubilet'ten satın alınabilecek.

İkonik gitar efsaneleri Joe Satriani ve Steve Vai'ye, Avrupa turnesinde onlarca grupla sayısız konsere çıkan davulcu Kenny Aronoff, Thin Lizzy, Whitesnake ve The Dead Daisiesgibi gruplardan tanınan bas gitarist Marco Mendoza ve virtüöz seviyesinde çalımıyla Chris Cornell başta olmak üzere değerli sanatçıların kadrolarında bulunan Pete Thorn eşlik edecek. Bu yıldızlardan oluşan beşli, SatchVai Band'i tamamlıyor.

"AYNI SAHNEYİ PAYLAŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Konser öncesi hem Satriani hem de Steve Vai konuştu. Satriani, şunları söyledi:

"Satch/Vai turnesi gerçek oluyor! Steve’le yeniden aynı sahneyi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Ne zaman birlikte çalsak gençliğimize, günün her saniyesini müzik yiyip içerek geçirdiğimiz, en iyi versiyonumuz haline gelmek için birbirimize meydan okuyup yardım ettiğimiz zamanlara gidiyorum. Sanırım bunu yapmayı hiç bırakmadık. SatchVai Band için doğru müzisyenleri bulmak ilk başta göz korkutucu bir görevdi, sonra heyecan verici oldu; aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda harika müzisyen var. Müzisyenler arasındaki kimyanın onları her zaman büyülü bir performans grubu yapacağı bir sır değil ve bu kimyayı Kenny, Marco ve Pete ile bulduk. Yaklaşan şovlar yalnızca solo çalışmalarımıza değil, aynı zamanda yeni albümümüzdeki müziğe de odaklanacak.”

"KARİYERLERİMİZİN ZİRVESİNDEYMİŞİZ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Satriani ile sahneye çıkmanın onur olduğunu ve sahnede büyük bir şov olacağını belirten Steve Vai ise şöyle konuştu: