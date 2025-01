Efsane gitaristler Steve Vai ve Joe Satriani İstanbul'a geliyor

SatchVai Band, müzik tarihinin en büyük gitaristlerinden Steve Vai ve Joe Satriani’yi KüçükÇiftlik Park sahnesinde buluşturacak.

+1 katkılarıyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri Bubilet'ten satın alınabilecek.

İkonik gitar efsaneleri Joe Satriani ve Steve Vai'ye, Avrupa turnesinde onlarca grupla sayısız konsere çıkan davulcu Kenny Aronoff, Thin Lizzy, Whitesnake ve The Dead Daisiesgibi gruplardan tanınan bas gitarist Marco Mendoza ve virtüöz seviyesinde çalımıyla Chris Cornell başta olmak üzere değerli sanatçıların kadrolarında bulunan Pete Thorn eşlik edecek. Bu yıldızlardan oluşan beşli, SatchVai Band'i tamamlıyor.

Konser öncesi hem Satriani hem de Steve Vai konuştu. Satriani, şunları söyledi:

"Satch/Vai turnesi gerçek oluyor! Steve’le yeniden aynı sahneyi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Ne zaman birlikte çalsak gençliğimize, günün her saniyesini müzik yiyip içerek geçirdiğimiz, en iyi versiyonumuz haline gelmek için birbirimize meydan okuyup yardım ettiğimiz zamanlara gidiyorum. Sanırım bunu yapmayı hiç bırakmadık. SatchVai Band için doğru müzisyenleri bulmak ilk başta göz korkutucu bir görevdi, sonra heyecan verici oldu; aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda harika müzisyen var. Müzisyenler arasındaki kimyanın onları her zaman büyülü bir performans grubu yapacağı bir sır değil ve bu kimyayı Kenny, Marco ve Pete ile bulduk. Yaklaşan şovlar yalnızca solo çalışmalarımıza değil, aynı zamanda yeni albümümüzdeki müziğe de odaklanacak.”

Satriani ile sahneye çıkmanın onur olduğunu ve sahnede büyük bir şov olacağını belirten Steve Vai ise şöyle konuştu:

“Joe’yla turneye çıkmak her zaman bir zevk ve onur olmuştur. Birlikte çalmayı en sevdiğim gitarist kendisi ve şimdi elimize bunu sahneye taşımak için bir fırsat daha geçti. İkimiz de kariyerlerimizin zirvesindeymişiz ve bu konser, dünyadaki en havalı enstrümanın, elektro gitarın kuvvetli bir kutlaması olacakmış gibi hissediyorum. Joe ve benim etrafımda bir grup kurmayı düşündüğümüzde her pozisyon için gereken nitelikleri üst seviyede bulmalıydık. Bas, davulve ritim gitarda doğru uyumu yakalamak adeta bir meydan okumaydı. SatchVai Band topluluğu her müzisyenin sahnede büyüdüğü şovlarla geliyor.”