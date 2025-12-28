Efsane Kolombiyalı futbolcu Valderrama, Amedspor'u ziyaret etti

Amedspor’da forma giyen Moreno’nun kayınpederi olan eski Kolombiyalı futbolcu Carlos Valderrama, Diyarbakır’a geldi.

Cega Medya'nın haberine göre Kolombiya futbolunun simge isimlerinden Valderrama, Amedspor’un antrenmanını yerinde izlerken, bugün Diyarbakır Stadı’nda oynanacak Amedspor-Iğdır FK karşılaşmasını da tribünden takip edecek.

90'LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

“El Pibe” lakabıyla tanınan Carlos Valderrama, futboldaki oyun zekâsı, teknik kapasitesi ve karakteristik sarı saçlarıyla 1980’li ve 1990’lı yıllara damga vurmuştu. Kolombiya Milli Takımı formasını 111 kez giyen Valderrama, uzun yıllar milli takım kaptanlığı yaptı.

Efsane futbolcu, Kolombiya ile 1990, 1994 ve 1998 Dünya Kupaları’nda mücadele ederken, oyun kurucu rolüyle ülke futbolunun en tanınan figürleri arasında yer aldı.