Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Efsane metal grubu Megadeth önümüzdeki yıl dağılacağını duyurdu

Metal müziğin efsane grubu Megadeth, önümüzdeki yıl yayımlanacak albüm ve turnenin ardından dağılacağını duyurdu.

Kültür Sanat
  • 16.08.2025 14:07
  • Giriş: 16.08.2025 14:07
  • Güncelleme: 16.08.2025 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
Efsane metal grubu Megadeth önümüzdeki yıl dağılacağını duyurdu
Fotoğraf: AA

Metal müzik tarihinin önde gelen gruplarından Megadeth, önümüzdeki sene çıkacak albüm ve turnenin ardından grubun dağılacağını duyurdu.

Megadeth’in kurucu vokalisti Dave Mustaine, sosyal medya hesabından hayranlarına “Cyber Army” isimli gruptaki topluluğuna yaptığı açıklamada, “Kariyerinin sonuna gelen pek çok müzisyen ya kazara ya da istemeden bu noktaya geliyor. Çoğu kendi istediği şekilde, zirvedeyken bırakamıyor. Ben hayatımda şu an tam da oradayım” ifadelerini kullandı.

63 yaşındaki usta müzisyen, grubun son albümünü önümüzdeki sene çıkaracağını ve 2026 turnesinin ardından grubun dağılacağını açıkladı.

Albümün kapağı da Megadeth hayranlarıyla paylaşıldı.

40 YILDIR ZİRVEDE

Trash metalin öncü gruplarından Megadeth, metal müzik tarihini değiştiren gruplardan biri olarak biliniyor. 42 yılda 16 stüdyo albümü çıkaran Megadeth, üretkenliğiyle de dikkat çekiyor.

Megadeth'in kurucusu ve metal müziğin dev ismi Dave Mustaine,1981–83 yılları arasında Metallica’nın gitaristi olarak çaldıktan sonra grup üyeleri ile yaşadığı tartışmaların ardından gruptan ayrıldı ve daha progresif bir trash metal grubu isteğiyle Megadeth'i kurdu.

Kısa sürede dev bir grup haline gelen Megadeth, albümleriyle ABD’de beş kez platin plak kazandı ve dünyada 50 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirdi. Megadeth, özellikle 1986'da yayımlanan “Peace Sells… but Who’s Buying?” ve 1990'da çıkan "Rust in peace" albümleriyle metal müzik dünyasında saygın bir yer edindi.

Grup üyeleri sürekli değişse de grup Dave Mustaine ile özdeşleşti ve hafızalara kazınan onlarca albüm ve şarkıya imza attı.

BirGün'e Abone Ol