Efsane metal grubu Megadeth önümüzdeki yıl dağılacağını duyurdu

Metal müzik tarihinin önde gelen gruplarından Megadeth, önümüzdeki sene çıkacak albüm ve turnenin ardından grubun dağılacağını duyurdu.

Megadeth’in kurucu vokalisti Dave Mustaine, sosyal medya hesabından hayranlarına “Cyber Army” isimli gruptaki topluluğuna yaptığı açıklamada, “Kariyerinin sonuna gelen pek çok müzisyen ya kazara ya da istemeden bu noktaya geliyor. Çoğu kendi istediği şekilde, zirvedeyken bırakamıyor. Ben hayatımda şu an tam da oradayım” ifadelerini kullandı.

63 yaşındaki usta müzisyen, grubun son albümünü önümüzdeki sene çıkaracağını ve 2026 turnesinin ardından grubun dağılacağını açıkladı.

Albümün kapağı da Megadeth hayranlarıyla paylaşıldı.

Our 17th studio album is on its way. Artwork by Blake Armstrong @SpaceBoyComics pic.twitter.com/BfqpdGbpAs — Megadeth (@Megadeth) August 15, 2025

40 YILDIR ZİRVEDE

Trash metalin öncü gruplarından Megadeth, metal müzik tarihini değiştiren gruplardan biri olarak biliniyor. 42 yılda 16 stüdyo albümü çıkaran Megadeth, üretkenliğiyle de dikkat çekiyor.

Megadeth'in kurucusu ve metal müziğin dev ismi Dave Mustaine,1981–83 yılları arasında Metallica’nın gitaristi olarak çaldıktan sonra grup üyeleri ile yaşadığı tartışmaların ardından gruptan ayrıldı ve daha progresif bir trash metal grubu isteğiyle Megadeth'i kurdu.

Kısa sürede dev bir grup haline gelen Megadeth, albümleriyle ABD’de beş kez platin plak kazandı ve dünyada 50 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirdi. Megadeth, özellikle 1986'da yayımlanan “Peace Sells… but Who’s Buying?” ve 1990'da çıkan "Rust in peace" albümleriyle metal müzik dünyasında saygın bir yer edindi.

Grup üyeleri sürekli değişse de grup Dave Mustaine ile özdeşleşti ve hafızalara kazınan onlarca albüm ve şarkıya imza attı.