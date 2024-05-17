Efsane metal grubu Testament 19 Kasım’da İstanbul’da

Thrash metal akımının en ünlü gruplarından biri olan Testament, uzun bir aradan sonra 19 Kasım’da Jolly Joker Arena Ataşehir’de sahne almak üzere Epifoni organizasyonuyla İstanbul’a geliyor.

Kültür Sanat 17.05.2024 13:20 Giriş: 17.05.2024 13:20

Güncelleme: 17.05.2024 13:24 Kaynak: İHA

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