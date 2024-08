Efsane müzik grubu 'Oasis' yeniden bir araya geliyor

Manchester çıkışlı, 1991 yılında kurulan İngiliz rock müzik grubu Oasis, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Liam ve Noel Gallagher kardeşler salı günü bir grup duyurusu yapılabileceğini söyleyerek Oasis'in yeniden bir araya gelebileceği yönündeki iddiaları artırdı.

İlk albümleri “Definitely Maybe” 30 yıl önce yayınlanan grup, 2009 yılında gitarist ve ana söz yazarı Noel Gallagher'ın, grubun solisti Liam ile artık çalışamayacağını söylemesi üzerine dağılmıştı.

Gallagher kardeşler, dün Oasis'in resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “27.08.24” ve “sabah 8” tarihlerini paylaştı.

KONSER PROGRAMI

The Sunday Times'ın sektörden isimlere dayandırdığı haberine göre, 1991 yılında grubun kurulduğu Manchester'daki Heaton Park'ta ve 2025 yazında Londra'daki Wembley Stadyumu'nda konserler planlanıyor.

Gazeteye göre, Glastonbury Festivali'nde de bir konser iddiaları yer alıyor. 2025'teki turne, “Don't Look Back in Anger” ve “Wonderwall” single'larını içeren ikinci albüm “(What's the Story) Morning Glory?”nin 30. yıldönümünü kutlayacak.

Noel Gallagher (Fotoğraf: DepoPhotos)

Albümden “Roll with It ‘in Ağustos 1995’te yayınlanmasıyla Oasis, rakibi Blur'ün ‘Country House’ şarkısıyla listelerde başa baş bir mücadeleye girişti ve bu mücadele medya tarafından büyük ilgi gördü.

"(What's the Story) Morning Glory?" dünya çapında 22 milyondan fazla satarak İngiltere'de 1990'ların en çok satan albümü oldu ve grubun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çıkışını sağladı.

Kardeşler 1990'larda grup turneye çıktığında sık sık anlaşmazlığa düştü ve aralarındaki anlaşmazlık daha sonra da devam etti.