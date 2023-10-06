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Efsane rock grubu AC/DC, İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü rock grubu AC/DC, 50’nci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Grup, 20 Ekim'de Kuruçeşme Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alacak.

Kültür Sanat
  • 06.10.2023 13:27
  • Giriş: 06.10.2023 13:27
  • Güncelleme: 06.10.2023 13:38
Kaynak: Haber Merkezi
Efsane rock grubu AC/DC, İstanbul'a geliyor
Fotoğraf: Depophotos

Rock müziğinin efsanevi grubu AC/DC, kuruluşunun 50’nci yılını büyük bir dünya turnesiyle kutluyor. Dünyaca ünlü grup turne kapsamında Türkiye'ye geliyor. 

Dave Evans’ın solistliğini yaptığı grup, 20 Ekim’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Hafızalara kazınan rock şarkılarıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan AC/DC, İstanbul’daki konserlerinde rock müziği tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

AC/DC hayranlarının büyük sabırsızlıkla beklediği konserin biletleri bugün Biletix'ten satışa sunuldu.

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