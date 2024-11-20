Efsane sporcu Rafael Nadal, tenise veda etti

Dünya tenis tarihinin en büyük sporcularından Rafael Nadal, tenise veda etti.

Dün son kez Davis Cup turnuvasında korta çıkan Nadal, Hollandalı rakibi Botic van de Zandschulp'a 2 sette kaybederek turnuvadan elendi. Daha önce Davis Cup'ın kendisi için son turnuva olduğunu açıklayan Nadal, bu sonucun ardından tenis kariyerini noktaladı.

Kortlara veda eden Nadal, duygusal anlar yaşadı. Turnuvanın formatı gereği Nadal kaybettiği sırada henüz son maçı olup olmadığı belli değildi. Ancak maçın ardından konuşan Nadal, "Bunun benim son profesyonel tekler maçım olduğunu hissediyorum. İlk ve son Davis Kupası tekler maçımı kaybettim" dedi.

Nadal'ı mağlup eden Van de Zandschulp ise "Başlangıçta sanırım ikimiz de gergindik. Kalabalık anlaşılabilir bir şekilde sertti. İspanya'da Rafa'ya karşı oynamak böyle bir şey. O muhtemelen İspanya'nın gelmiş geçmiş en büyük sporcusu" ifadelerini kullandı.

Nadal'ın kaybetmesiyle Hollanda'ya karşı 1-0 geriye düşen İspanya, dünya 3 numarası Carlos Alcaraz'ın Tallon Griekspoor'u mağlup etmesiyle beraberliği yakaladı. Ancak çiftler maçını Hollanda'nın kazanmasıyla İspanya elendi ve Nadal'ın kariyeri sona erdi.

22 GRAND SLAM, 2 OLİMPİYAT ALTIN MADALYASI

Tenis tarihinin en başarılı sporcularından Rafael Nadal, kariyeri boyunca 22 grand slam ve biri çiftler olmak üzere 2 kez olimpiyat altın madalyası kazandı.

Genç yaşta şampiyonluklar kazanmaya başlayan Rafael Nadal, 20 yaşına gelmeden dünya iki numarası oldu ve ilk Fransa Açık zaferi ile altı Masters turnuvası dâhil olmak üzere 16 şampiyonluk elde etti.

2008 yılında dönemin en iyi tenisçisi Roger Federer'i finalde mağlup ederek ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Nadal aynı sene Pekin Olimpiyatları'nda teklerde altın madalya kazandı.

Nadal, 24 yaşındayken 2010 Amerika Açık finalinde Djokovic'i yenerek açık dönemde kariyer grand slam'i elde eden en genç isim ve aynı yıl içinde üç farklı zeminde (sert, çim ve toprak) şampiyon olan ilk erkek tenisçi oldu.

Nadal, 2016'da ise Rio Olimpiyatlarında çiftlerde altın madalya kazandı.

EN ÇOK GRAND SLAM KAZANAN İKİNCİ TENİSÇİ

Fransa Açık'ı 14 kez kazanan Nadal, tarihte bir grand slam'i en çok kazanan tenisçi oldu.

4 ABD Açık, 2 Wimbledon, 2 de Avustralya Açık şampiyonluğu elde eden Nadal, erkeklerde Novak Djokovic'in ardından en çok grand slam şampiyonluğu kazanan tenisçi durumunda.

Kariyeri boyunca 35 kez Masters 1000 şampiyonluğu yaşayan Nadal, 90 defa tekler turnuvası kazandı.