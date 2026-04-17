Efsanevi İngiliz grup Blue Ankara'da üst üste iki gün sahne alacak

Elton John ile seslendirdikleri “Sorry Seems To Be the Hardest Word” düetiyle hafızalara kazınan; “All Rise” ve “One Love” gibi şarkılarıyla 2000’li yıllara damga vuran Blue, bu turnede hem kariyerlerinin en sevilen parçalarını hem de yeni albümleri Reflections’tan besteleri aynı konserde buluşturuyor. Konser repertuvarı, grubun geçmişi ile bugünü arasında güçlü bir köprü kuruyor.

GÜÇLÜ VOKALLER, SAHNE DİNAMİĞİ VE TAM KAPSAMLI BİR POP ŞOV

Blue konserleri yalnızca şarkılara değil, sahneye de yaslanan bir yapı sunuyor. Dört üye, güçlü vokallerini canlı çok sesli düzenlemelerle sahnede birebir aktarırken; koreografili sahne akışı, görsel prodüksiyon ve dinamik geçişlerle izleyiciyi içine alan tempolu bir pop şovu ortaya koyuyor. Grup, bugün de “iyi şarkı söyleyen” bir boy band olmanın ötesine geçerek, güçlü bir canlı performans standardı sunuyor.

25 YILLIK YOLCULUĞUN KUTLAMASINDA EKİM AYI DURAKLARI: İSTANBUL VE ANKARA

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe’den oluşan Blue, 2001’de yayımladıkları “All Rise” ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Bugüne kadar dünya çapında 16 milyondan fazla albüm satışı, Birleşik Krallık’ta listelerde 10 top 10 single ve 3 liste başı albüme imza atan grup, 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye’de 3 konser verecek: 30 Ekim’de İstanbul Volkswagen Arena, 31 Ekim ve 1 Kasım’da Ankara Congresium.