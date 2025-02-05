Efsun bebeğe ne oldu?

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kassel Çocuk Yurdu’nda bulunan 2 yaşındaki Efsun Aktaş dün 16.30 sıralarında beşiğinde hareketsiz bulundu. Bebeğin nefes alamadığının anlaşılması üzerine, olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Özel Konak Hastanesi’nde kaldırılan küçük bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Valiliği’nin olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenilirken müfettiş görevlendirildi. Olayın ardından 18 bebeğin kaldığı Kassel Çocuk Yurdu’nda çalışanlarının ifadeleri alınırken ailenin iddiasına göre olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Efsun bebeğin annesi Eda Yaşar, olay yerine gelen savcının Efsun’un boynunda morluk izleri olduğunu ve kurum görevlilerinin olayda ihmali bulunduğunu söylediğini ileri sürdü. Kurum görevlilerin Efsun bebeğin boynuna çarşaf dolanması sonucu yaşamını yitirdiğini söylediğini iddia eden anne Yaşar, “Savcı Efsun’un ölümü için ‘Şüpheli’ dedi. İlk haber geldiğinde saatlerce çocuğuma ne olduğunu söylemediler, ‘Bir kaza oldu’ diyerek geçiştirdiler. Efsun’un ölümündeki sorumlular açığa çıksın” dedi.

BOYNUNDA MORLUK VARDI

Efsun Aktaş’ın babası ile boşandığını söyleyen Yaşar, “Çocuğumun velayeti babasındaydı. Gizlice çocuk yurduna götürmüş ve bundan daha 2-3 ay önce haberimiz oldu. Efsun’u alabilmek için ikinci kez velayet davası açmıştım ancak daha bu davanın ilk duruşması görülmeden çocuğumun öldüğü haberini aldım. Yurt görevlileri Efsun’un diğer çocuklarla şakalaşırken boynuna çarşaf dolandığını söylüyor. Ancak ben buna inanmıyorum. Savcı boynunda morluk olduğunu söyledi. Yurt görevlileri çelişkili konuşuyor” dedi.

Efsun bebeğin yaşamını yitirmesine ilişkin tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini dile getiren anne Yaşar, “Kızımı görmek için yurda gittiğimde kaç kere öz bakımının yetersiz olduğunu fark etmiştim. Yurtta çocuğuma iyi bakılmıyordu. Onu son gördüğümde ‘Salı günü seni görmeye geleceğim kızım’ demiştim. Ancak o salı günü bana kızımın cenazesini verdiler. Gözleri açıktı çünkü kızım beni bekliyordu” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin aradığımız Kassel Çocuk Yurdu telefonlarımıza cevap vermedi.