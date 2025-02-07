Efsun bebeğin ölümünde soruşturma başlatıldı

Haber Merkezi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kassal Çocuk Yurdu’nda boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilen 2 yaşındaki Efsun Aktaş’ın ölümüne ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında Efsun bebeğin ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı, detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, Bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır. Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Kassal Çocuk Yurdu’nda meydana geldi. Efsun bebeğin hareketsiz yattığını gören görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Efsun bebek tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.