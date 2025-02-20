EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem: Uygulama mart ayında başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.

Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme kapsamında, internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri için çift doğrulama sistemi zorunlu hale gelecek.

Düzenleme ile birlikte, internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerinde kullanıcılar, ek bir doğrulama adımını tamamlamak zorunda kalacaklar.

Böylece, hesapların güvenliği daha sağlam hale gelirken, dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi risklerin de önüne geçilecek.

TÜM BANKALAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenleme, Türkiye'deki tüm bankaların dijital bankacılık sistemlerinde çift doğrulama sistemini uygulamasını zorunlu kılacak. Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu sistem, kullanıcıların finansal işlemlerini daha güvenli hale getirecek ve bankaların güvenlik önlemlerini artıracak.

Geçtiğimiz günlerde taslak çalışması hakkında detaylar paylaşılan çalışmada son aşamaya gelindiği belirtilirken, mart ayı itibarıyla Türkiye’de faaliyet yürüten tüm bankalar için zorunlu tutulması beklenen değişiklikle birlikte para transferinde de yeni bir döneme girilmiş olacak.