Efteni Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleriyle sis ahenk oluşturdu

Ajans Haberleri
  • 06.11.2025 12:40
  • Giriş: 06.11.2025 12:40
  • Güncelleme: 06.11.2025 12:40
Kaynak: AA
DÜZCE (AA) - Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti havzasında, sisler arasında kalan yeşil, sarı ve kahverengiye bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

"Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı" içerisinde yer alan kuş cennetinin havzasındaki Gölyaka Kültür Park'ta sis etkili oldu.

Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik parkta, sonbahar renklerine bürünen ağaçlar sisler içerisinde kaldı.

Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarını yansıtan ağaçların sisle oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

