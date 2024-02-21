Ege Akersoy’a 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten beraat, ‘kasten yaralama’dan ceza

Mahkeme, yeşil tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atmaktan yargılanan Ege Akersoy’un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatına, ‘kasten yaralama' suçundan ise 2 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Güncel 21.02.2024 16:55 Giriş: 21.02.2024 16:55

Güncelleme: 21.02.2024 17:07 Kaynak: ANKA

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