Ege Akersoy’a 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten beraat, ‘kasten yaralama’dan ceza
Mahkeme, yeşil tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atmaktan yargılanan Ege Akersoy’un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatına, ‘kasten yaralama' suçundan ise 2 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme, Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk attığı için yargılanan Ege Akersoy hakkında kararını verdi.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatına karar verirken; ‘kasten yaralama' suçundan da 2 bin lira para cezası verdi.
Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’daki Galata Köprüsü’nde, 1 Ocak'ta, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” adlı yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşün ardından elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir’e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy olayın ardından gözaltına alınarak “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmış, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.
17 Ocak'ta ise Akersoy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.