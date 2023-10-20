Ege Barış Ve İletişim Derneği'nden Gazze'de yaşananlara tepki: "İnsanlığa karşı işlenen suçlar karşısında evrensel tutum tartışılmaz"

HABER MERKEZİ

Ege Barış ve İletişim Derneği, Hamas'ın İsrail'e, İsrail'in ise Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Gazze'de insanlığın adeta can çekiştiğini ifade etti. Açıklamada saldırıların bir an önce son bulması istenirken "Barış, hemen şimdi" denildi.

Hamas'ın sivilleri hedef alan saldırılarının İsrail için gerekçe olamayacağı ancak İsrail'in işgalci, yayılmacı politikalarının da eş tutulamayacağı kaydedildi. Ege ve Akdeniz'den dünya barışı için çaba harcayan bir dernek olduklarını ifade eden Ege Barış ve İletişim Derneği, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gazze, barındırdığı yüzbinlerce kadın, çocuk ve hastanın da yer aldığı iki milyonu aşkın nüfusu ile gıda, su, elektrik ve yakıt ambargosu dahil topyekûn abluka ve bombardıman ile can çekişiyor. Bu insanlık adına uzun zamandır görülmemiş boyutta vahşi ve derin bir kriz.

Açıktır ki; böylesine bir abluka ve saldırganlık için Hamas’ın sivilleri de hedef alan kabul edilemez kıyımı İsrail için gerekçe olamaz. Hastaneler yine hedefte, sivil insanlar tehcir ve katliam kıskacında.

Ege Barış ve İletişim Derneği olarak biz yaşam hakkından, barıştan yanayız. Ne Filistin halkı bir bütün olarak Hamas’ın son sivil kıyımı ile ne de İsrail halkı İsrail devletinin işgalci, yayılmacı, katliamcı politikaları ile eş tutulamaz. Biz, her iki toplumdan barışı umut eyleyenler ile dayanışma içinde olma ufkunu koruyoruz.

Biliyoruz ki savaşın tarafları Müslümanlar ve Yahudiler değildir. Savaş, halklara ve insanlığa karşı sorumluluklarını unutan siyaset anlayışının bir zulmüdür. Bu minvalde, süreci bir vekâlet savaşına evirmek isteyen güçler kadar savaşı kışkırtan, parçası haline gelen küresel güç ve devletleri de kınıyoruz.

İnsanlık onuru ve kalıcı barış için uluslararası mekanizmaları etkin çaba göstermeye davet ediyoruz.

Ege’nin iki yakasında, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere Ege ve Akdeniz’den dünya barışı için çaba harcayan bir derneğiz. Kadim Akdeniz’de savaş devam ederken, yakın çeperimizde her savaş, kıyım ve tehcir yol açtığı trajedi sonrası yeni göç yolları ile Türkiye ve Yunanistan için taze ve ortak bir sorun olmaya devam ediyor.

Ege Barış ve İletişim Derneği olarak, yaşanmakta olan derin acıların sonlanmasına yönelik Filistin ve İsrail’deki barış umudunu yitirmeyenlerin direncini artırmayı dert edindiğimizi ve dayanışma duygularımızı ifade etmek isteriz.

Hiçbir savaş lokal olmayıp domino misali küresel bir insanlık sorunudur.

Ege Barış ve İletişim Derneği olarak diyoruz ki, barış, hemen şimdi.”