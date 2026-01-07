Ege Barış ve İletişim Derneği’nden ABD’nin Venezuela müdahalesine tepki: Halkların iradesi gasp ediliyor

Ege Barış ve İletişim Derneği, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu esir almasına ve ülkeye yönelik siyasi baskılara tepki gösterdi.

Derneğin açıklamasında, Trump yönetiminin bu hamlelerinin adımlarının “Latin Amerika’nın onlarca yıldır maruz kaldığı emperyalist kuşatmanın güncel bir devamı” olduğu vurgulandı.

Dernek, ABD’nin “demokrasi”, “özgürlük” ve “insan hakları” söylemleriyle meşrulaştırmaya çalıştığı müdahalelerin gerçekte halkların iradesini yok saydığını belirterek, bu politikaların neoliberal ve sömürgeci bir çizgiye dayandığını ifade etti. Açıklamada, Latin Amerika tarihinin ABD destekli darbeler, hükümetleri zayıflatmaya yönelik girişimler ve askeri ya da ekonomik araçlarla yürütülen işgallerle dolu olduğuna dikkat çekildi.

“ENERJİ KAYNAKLARI VE BÖLGESEL HEGEMONYA HEDEFLENİYOR”

Venezuela’ya yönelik yaptırımların ve tehditlerin bu tarihsel çizgiden bağımsız olmadığı belirtilen açıklamada, “demokrasi” ve “istikrar” söylemleriyle sunulan politikaların arkasında enerji kaynakları, sermaye çıkarları ve bölgesel hegemonya arayışının bulunduğu ifade edildi. ABD’nin uluslararası hukuku ve ülkelerin egemenlik haklarını hiçe sayarak gerçekleştirdiği operasyonların, Venezuela halkının siyasal tercihlerini ve yönetim bağımsızlığını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkelerin geleceğinin o ülkenin yurttaşları dışında güçler tarafından belirlenebileceği anlayışının dayatıldığı vurgulanarak, bunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

“YAPTIRIMLARIN BEDELİNİ HALKLAR ÖDÜYOR”

Dernek, ekonomik yaptırımların ve dış baskıların bedelinin siyasal iktidarlardan çok doğrudan halklar tarafından ödendiğine dikkat çekti. Ekonomik kuşatmanın yoksullaşmayı derinleştirdiği, toplumsal yaşamı kırılganlaştırdığı ve ülkeleri dış müdahalelere daha açık hale getirdiği ifade edildi. Bu yöntemlerin halkların özgür iradesini korumak yerine sistematik biçimde aşındırdığı belirtildi.

“HALKLARIN İRADESİNİ YOK SAYAN HİÇBİR POLİTİKA MEŞRU DEĞİLDİR”

Ege Barış ve İletişim Derneği, Venezuela halkının eşit, adil ve demokratik seçimlerle kendi geleceğini özgürce belirleme hakkını savunduklarını belirterek, her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını açıkladı. Açıklamada, “Halkların iradesini yok sayan hiçbir politika meşru değildir” ifadelerine yer verildi.

Dernek, emperyalist müdahalelerin barış getirmediğini, aksine daha fazla acı, eşitsizlik ve bağımlılık yarattığını vurgulayarak, Ege’den Ortadoğu’ya ve Latin Amerika’dan dünyanın dört bir yanına uzanan barış mücadelesinin emperyalizme ve savaşa karşı ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Açıklama, “Barış, güçlünün dayatmasıyla değil, halkların özgür iradesiyle mümkündür” sözleriyle sona erdi.