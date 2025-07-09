Ege Barış ve İletişim Derneği’nden demokrasi çağrısı

Ege Barış ve İletişim Derneği, CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Türkiye’nin son dönemde tanıklık ettiği gelişmeler, demokratik değerler, hukuk devleti ilkeleri ve toplumsal barış açısından ciddi kaygılar uyandırmaktadır. Seçilmiş yerel yöneticilere ve belediye çalışanlarına yönelik art arda gelen yargı süreçleri, halkın oylarıyla şekillenen yerel demokrasiyi zayıflatmakta; kamusal güveni ve toplumsal huzuru örselemektedir” denildi.

Belediyelerin kentler düzeyinde demokrasi ve barışın vücut bulmasını sağlayan en değerli toplumsal örgütlenmeler olduğunun altının çizildiği açıklamada, “Derneğimizin geçmiş dönem başkanlarından, Seferihisar ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin eski Başkanı Tunç Soyer’in tutuklanma sürecini üzülerek ve kaygıyla takip ediyoruz. Sayın Soyer’in geçmişte yürüttüğü görevlerde, barış kültürüne, toplumsal dayanışmaya ve demokratik değerlere verdiği katkılar hem İzmir halkı hem de ülke kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.

Son dönemde İstanbul’dan Adana’ya, Antalya’dan Van’a, Mardin’e, Adıyaman’a kadar pek çok şehirde muhalefet partilerine mensup yerel yöneticilerin benzer soruşturmalarla karşı karşıya kalmasının, halk iradesinin zedelenmesine ve yerel demokrasinin işlevsizleştirilmesine yol açmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi:

“Bu sürecin demokrasiye, hukuk devletine ve toplumsal barışa zarar verme potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. Ege Barış ve İletişim Derneği olarak, yerel yönetimlerin halkla kurduğu bağın, demokrasinin en canlı alanlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Bu alanın korunması, yalnızca siyasal bir mesele değil; aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün, adalet duygusunun ve kamusal vicdanın da korunmasıdır. Türkiye’nin demokratik geleceği, ancak eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve çoğulculuk ilkelerine hep birlikte sahip çıkmamızla mümkündür. Herkesi, bu ortak sorumluluğu paylaşmaya ve sesini barış içinde yükseltmeye davet ediyoruz.”