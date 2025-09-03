Ege Barış ve İletişim Derneği’nin Didim ve Midilli’de "barış" etkinlikleri

Geçtiğimiz ay genel kurulunu gerçekleştiren Ege Barış ve İletişim Derneği’nin (EBİD) yeni dönem çalışmaları 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan’da düzenlenen Barış festivalleriyle başlıyor.

26. dönem İzmir milletvekili ve Zeynep Altıok’un yeniden başkan seçildiği genel kurulda Osman Özgüven, Mehmet Soysalan, Yıldırım Şahin, Özcan Durmaz, Zeki Gül ve Taylan Özgür Üstün de yeniden yönetim kuruluna seçildiler.

"YARININ MİRASI BARIŞ"

31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, 30. Didim Barış Şenliğinde, “Yarının Mirası Barış” sloganı kapsamında çeşitli söyleşiler, sergiler ve konserler gerçekleştirildi. EBİD’in başkanı Zeynep Altıok ve Mehmet Soysalan ise festival kapsamında düzenlenen “Mübadelenin Sözlü Tarihi” başlıklı panelde moderatör ve konuşmacı olarak yer aldı. Didim’de mübadelenin izlerini anlatılacağı panelin diğer konuklar ise, Yüksek Mimar Muharrem Çetinel ve Tarihçi-Yazar Mehmet Bilgin oldu. İlki EBİD derneği kurucu üyelerinden ve Didim’in geçmiş dönem belediye başkanı Mehmet Soysalan tarafından 1996’da gerçekleştirilen Didim Barış Şenlikleri, Hatice Gençay başkanlığında yeniden Ege’nin iki yakasını kucaklayan şekilde ortak etkinliklerle canlanarak bu yıl 30. kez gerçekleşti.

Aynı şekilde EBİD derneği başkan ve yöneticilerinden oluşan bir grup, 2-7 Eylül tarihleri arasında Midilli’de gerçekleşecek olan Midilli Barış Festivali’ne de katılacaklar. EBİD’in kurucu başkanı, geçmiş dönem Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve aynı dönem Midilli Belediye Başkanı olan Stratis Pallis’in kuruculuğunda Siniparxi derneğinin iki yakada kurdukları dostluk ve yıllardır birlikte barış için verdikleri emeklerin sonucu bu yıl ilki yapılacak olan Midilli Barış Festivali, iki yakadan yerel yöneticileri ve STK’ları barış ve iletişim adına buluşturmayı hedefliyor. Festival, geçtiğimiz yılın son günlerinde Midilli’de bir araya gelen Türkiye’den “Ege Barış ve İletişim Derneği“ ile Yunanistan’dan “Ege’de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği – SİNİPARKSİ“nin ortak toplantısında kararlaştırılmıştı.

MİDİLLİ’DE BARIŞ VE IRKÇILIK KARŞITI FESTİVAL

Yaklaşık 25 yıldır birlikte çalışan iki derneğin başkanları Zeynep Altıok ve Paris Vounatsis’in bu toplantıdan sonraki ortak açıklamaları şöyleydi: "İki ülke hükümetlerinin silahlanma harcamaları yarışına katılmıyoruz ve Ege Denizi’nin halklar arasında bir Barış ve Dostluk denizi olduğunu kabul ediyoruz. Ege’de egemenlik ya da herhangi bir mülkiyet rejiminin yarıştırılması söylemini benimsemiyoruz. 2025 yılında Midilli’de 1. Uluslararası Barış ve Irkçılık Karşıtı Festivali düzenlemeye çalışacağız. İnsanlar arasında barış içinde bir arada yaşama vizyonunu benimseyecek bir kurum oluşturmayı ve hepinizin desteğini almayı arzuluyoruz."

Festival programı çerçevesinde EBİD’in katkılarıyla 6 Eylül 18:00’de "Kentler arası kültürel diploması ve barış" başlıklı bir round table oturumu gerçekleşecek. Bu oturuma karşı yakadan ve Türkiye’den belediye başkanları katılarak kardeşlik, dostluk ve barış mesajları paylaşacaklar.

7 Eylül akşamı ise iki yakadan müzisyenlerle bir kapanış konseri olacak. Burçin Büke-Güvenç Dağüstün ile başlayacak olan konser Yunanlı sanatçı Nikos Andrikos’un solo performansının ardından Türkiye’den Mehtap Meral’in sahnede ona katılmasıyla devam edecek ve Mehtap Meral ve Erdem Güreler ile son bulacak.