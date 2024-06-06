Ege Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ferdi Zeyrek oldu

Ege Belediyeler Birliği Olağan Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.

Ege Belediyeler Birliği Olağan Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kaya İzmir Termal Otel’de yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Divan Başkanlığını Ahmet Tınazlı'ın üstlendiği toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından Birlik Başkanlığı'na Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek aday gösterildi. Yapılan seçimde oy birliği ile Zeyrek Ege Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Birliğin Birinci Başkan Vekilliğine Denizli Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, İkinci Başkanvekilliğine ise Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan seçildi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ülkemizin genel olarak içinde bulunduğu sosyo-ekonomik sıkıntılar, beraberinde çevre sorunları, yaşadığımız krizler, her birimize yerel yönetimler olarak önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu dönem dayanışma içerisinde çalışarak zorlukları aşacağımız bir dönem. Her bir birlik, her bir birliktelik, birbirimize güç vermek için aslında bir fırsat. Bu fırsatı en olumlu şekilde değerlendireceğiz. Sadece belli bir grup belediyenin veya belediye başkanın değil, tüm meclis üyelerimizin, siyasi temsiliyet taşıyan tüm değerli arkadaşlarımızın da katkısıyla güzel çalışmalar yapacağız. Üzerime düşen sorumluluğu hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak yerine getirmeye hazırım. Kapımız, gönlümüz her zaman sizlere açık. Bu dönem Türkiye için yerel yönetimler eliyle, iş birliği içerisinde güzel çalışmalar yapacağız” dedi.

“YENİ BİR SİYASET DİLİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek de dayanışma içerisinde çalışacakları mesajını verdi. Zeyrek, “Bizler hangi partiye oy vermiş olursa olsun, milyonlarca vatandaşımızın görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Kutuplaşma, çatışma ve ayrışma yerine uzlaşı, beraberlik ve işbirliğini hayata geçirmek zorundayız. Yerel seçim sonuçlarında da anlaşıldığı üzere vatandaşın en büyük talebi bu oldu. Ekonomik krizin, hayat pahalılığının, yoksulluğun her geçen gün derinleştiği bu ortamda, bizlere düşen can yakıcı sorunları gidermek için zaman kaybetmeden çalışmak olacak. Halkın refahını, özgürlüğünü, mutluluğunu artırmayı merkeze alan yeni bir siyaset dilini geliştirmek zorundayız” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir demokrasi, sürdürülebilir özgürlükleri inşa etmenin önemine vurgu yapan Ferdi Zeyrek, şunları söyledi: “Yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımızın bu taleplerini en hızlı ve etkili şekilde yerine getirecek konumlardayız. Bunun için belediye başkanlarının birlikte ve uyum içerisinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Siyasi parti ayırt etmeksizin tüm üye belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Onların sorunları ile yakından ilgileneceğiz. Halkın sorunlarını çözmek için yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında iş birliğini ortaklaşa sağlayacağız. Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın, üyelerimizin sorunlarına en etkili ve hızlı şekilde çözebilmenin başka yolu yok. Kapsayıcı olacağız. Partizanlık veya bölgecilik yapmayacağız. Kısır tartışmalara girmeyeceğiz, gündelik siyasi hesaplara kapılmayacağız. Eşitlikçi ve demokratik bir anlayışıyla çalışacağız.”

Ege Belediyeler Birliği, ilk toplantısını İzmir’de yapma kararı da aldı.