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Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gece saatlerinden sonra Ege'de kuvvetli yağış etkili olacak.

Güncel
  • 10.12.2024 15:16
  • Giriş: 10.12.2024 15:16
  • Güncelleme: 10.12.2024 15:20
Kaynak: AA
Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf: AA

Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün gece saatlerinden sonra Ege'de beklenen sağanak İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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