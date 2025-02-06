Ege'de deprem fırtınası sürüyor: Bu sabah 4.0 üzeri 12 deprem daha oldu

Ege Denizi deprem fırtsınası şiddetlenerek devam ediyor.

Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.

Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Bugün gece yarısından itibaren büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan 12 deprem meydana geldi.

Dün akşam ise 4.8 ve 5 büyüklüğünde yeni depremler yaşandı.

• İlk sarsıntı, saat 01:57'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

• Saat 04:41’de, yine Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

• Bundan 21 dakika sonra, saat 05:02’de 4.1 büyüklüğünde üçüncü bir deprem yaşandı. Depremin, önceki sarsıntılar gibi 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

• Saat 05:24’te, 4.4 büyüklüğünde dördüncü bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü yine Ege Denizi olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

• Saat 05:45'te, 4.4 büyüklüğünde beşinci bir deprem gerçekleşti. Bu depremin de aynı derinlikte olduğunu duyuruldu.

• Saat 05:54'te, 4.6 büyüklüğünde altıncı bir deprem meydana geldi. Kısa süre sonra, saat 06.23’te yine 4.6 büyüklüğünde yedinci bir sarsıntı kaydedildi. Her iki depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

• Saat 06:36’da Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde sekizinci bir deprem yaşandı. AFAD verilerine göre, bu sarsıntının da diğerleri gibi 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

• Saat 07:08'de 4.3, saat 07:26'da 4.2, saat 07:44'te 4.1, 08:51'de 4.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.