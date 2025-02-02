Ege'de depremler sürüyor: Miçotakis acil toplantı kararı aldı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde art arda iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.

24 saat içinde 30'dan fazla depremin meydana gelmesi bölgede yaşayanlar için tedirginlik oluştururken Yunanistan'da hükümet acil toplantı kararı aldı. Edinilen bilgiye göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.