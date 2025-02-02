Ege'de sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak
Kaynak: AA
İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Şubat'tan itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
İl merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
|sıcaklık (salı)
|sıcaklık (çarşamba)
|İzmir
|10/12
|4/9
|Aydın
|8/15
|5/12
|Manisa
|5/7
|2/6
|Balıkesir
|2/7
|0/4
|Çanakkale
|6/8
|2/6