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Ege'de sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 11:05
  • Giriş: 02.02.2025 11:05
  • Güncelleme: 02.02.2025 11:05
Kaynak: AA
Ege'de sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 4 Şubat'tan itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

sıcaklık (salı)sıcaklık (çarşamba)
İzmir10/124/9
Aydın8/155/12
Manisa5/72/6
Balıkesir2/70/4
Çanakkale6/82/6
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