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Ege'de son 6 saatte 50'nin üzerinde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, son 6 saatte en küçüğü 1,7 en büyüğü 4,7 olan 50'nin üzerinde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 03.02.2025 22:44
  • Giriş: 03.02.2025 22:44
  • Güncelleme: 03.02.2025 22:49
Kaynak: ANKA
Ege'de son 6 saatte 50'nin üzerinde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde, son 6 saatte en küçüğü 1.7 en büyüğü 4.7 olan 50'nin üzerinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.00'den sonra 50'nin üzerinde deprem meydana geldi.

4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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