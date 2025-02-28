Ege'de sulak alanlardaki su kuşlarının sayısı arttı

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'daki sulak alanlarda görülen su kuşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı, kuş gözlemcileri tarafından ocak ayında 4 ildeki 29 sulak alanda yapılan sayımlarda 83 türden 219 bin 944 su kuşu kayda geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sivil toplum kuruluşu üyeleri ile gönüllü kuş gözlemcileri, ocak ayında "Kış Ortası Su Kuşu Sayımı" kapsamında çalışma yürüttü.

Gediz, Bakırçay ve Güzelhisar deltaları, İzmir Körfezi, Aydın Büyük Menderes Deltası, Marmara, Bafa, Baldırmaz ve Köyceğiz göllerinin de yer aldığı 29 sulak alandaki sayımlarda 83 türden 219 bin 944 kuş tespit edildi.

Geçen yıl aynı kentlerdeki 30 sulak alanda 81 türden 157 bin 503 su kuşu kayıt altına alınmıştı. Önceki yıl aynı dönemde de 28 sulak alanda 79 türden 164 bin 666 kuş sayılmıştı.

- En çok kuş Gediz Deltası'nda

Gediz Deltası 66 bin 461, Aydın Büyük Menderes Deltası 55 bin 898, Bafa Gölü 44 bin 762 kuş ile en yoğun alanlar olarak dikkati çekti.

Bu sayımlarda 46 bin 322 flamingo, 35 bin 116 sakar meke, 25 bin 61 karabaş martı, 17 bin 76 çamurcun, 15 bin 544 fiyu, en fazla görülen kuş türleri oldu.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, AA muhabirine, sorumluluk alanlarındaki 4 ilde bulunan 29 sulak alanda kuş sayımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu sayımları, Uluslararası Sulak Alan Kurumunun küresel sayım organizasyonunun parçası olarak yaptıklarını dile getiren Paşalı, bu çalışmayı genelde kuşların mevsimsel hareketlerinin az olduğu dönemler olan ocak-şubatta gerçekleştirdiklerini anlattı.

Paşalı, sayımlarla sulak alan ekosisteminin izlenmesi ve her yıl su kuşu popülasyonlarının takip edilmesinin amaçlandığını vurgulayarak, "Bu sayımlarda kuşların en yoğun görüldüğü alan Gediz Deltası sulak alanı oldu. Aydın'daki Büyük Menderes Deltası, Bafa Gölü ve Muğla'daki Köyceğiz Gölü, en yoğun su kuşlarının görüldüğü alanlar olarak tespit edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolar çok fazla görüldü, Muğla, İzmir ve Aydın'da 46 bin flamingo saydık." dedi.

- Rakamlardaki farklılıklar iklim kaynaklı

Geçen yıl yaklaşık 157 bin kuş saydıklarını, bu yıl ise 219 bin kuşun kayda alındığını ifade eden Paşalı, şunları kaydetti:

"Bu durum mevsimsel kuş hareketliliğinin farklılığından kaynaklanıyor. Bölgemizde nadir gördüğümüz İzmir yalıçapkınıyla bu yıl Köyceğiz Gölü'nde karşılaştık. Yine nadir rastladığımız türlerden tarakdiş ördeğini bu yıl gördük. Bazı türlerde, özellikle fiyu ördeği ve çamurcunda artış gördük. Flamingolar da oldukça yoğun görüldü."

Paşalı, sayımlara üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin de destek verdiğini sözlerine ekledi.