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Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi

Ege Denizi'ndeki Mikonos Adası'nda deniz suyunun birkaç metre çekildiği belirtildi.

Güncel
  • 14.02.2025 22:10
  • Giriş: 14.02.2025 22:10
  • Güncelleme: 14.02.2025 22:11
Kaynak: AA
Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi

Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde Ada'da deniz suyunun birkaç metre çekilmesi Ada sakinlerinde endişelere neden oldu.

Ada sakinleri, bu çekilmenin Ege Denizi'nde son haftalarda yaşanan sismik hareketlilikle ilişkili olabileceği endişesi yaşarken, uzmanlar ise çekilmenin sismik hareketlilikle değil, ayın konumuyla ilgisi olduğunu savundu.

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