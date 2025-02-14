Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi

Ege'deki Mikonos Adası'nda deniz suyu çekildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde Ada'da deniz suyunun birkaç metre çekilmesi Ada sakinlerinde endişelere neden oldu.

Ada sakinleri, bu çekilmenin Ege Denizi'nde son haftalarda yaşanan sismik hareketlilikle ilişkili olabileceği endişesi yaşarken, uzmanlar ise çekilmenin sismik hareketlilikle değil, ayın konumuyla ilgisi olduğunu savundu.