Ege'deki üst üste depremler sonrası Naci Görür'den yurttaşlara uyarı

Yer bilimci Naci Görür, Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin uyarıda bulundu.

Görür, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Ege kıyısında yaşayan yurttaşları uyardı.

Görür, "Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Görür, dün (1 Şubat Cumartesi) yaptığı açıklamayla da çok sayıda deprem oluştuğuna dikkat çekmişti.

Görür, şunları kaydetmişti:

"Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dal ma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor"