Ege Denizi göçmenlere mezar oldu

Ege Denizi’nde Sisam Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Yunan Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan’a geçiş yapmaya çalışan mültecileri taşıyan tekne, Sisam Adası'nın kuzeyinde sabah erken saatlerde battı. Gemide 24 kişinin olduğu belirtildi. Kurtarılan 22 göçmen, Sisam Limanı'na götürüldü.

Öte yandan Edirne ve Van’da 52 göçmen alıkonuldu. Van'ın Muradiye ilçesinde TIR’ın dorsesindeki saman balyalarının arasına gizlenen 36 göçmen, Edirne'de ise Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 16 göçmen alıkonuldu.