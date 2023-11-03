Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren 50-75 kilometre hızla kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Ege Denizi için kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin, "Ege Denizi'nde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibarense, kuzeyinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek, deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.