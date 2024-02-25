Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi’nin güneyinde yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın yarın (26.02.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın yarın (26.02.2024 Pazartesi) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."