Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.