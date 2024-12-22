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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Yurt
  • 22.12.2024 19:48
  • Giriş: 22.12.2024 19:48
  • Güncelleme: 22.12.2024 19:49
Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
FOTOĞRAF: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, rüzgar yarın bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar ulaşımda olası aksamalara karşı uyarıldı.

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