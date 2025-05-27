Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güncel
  • 27.05.2025 11:44
  • Giriş: 27.05.2025 11:44
  • Güncelleme: 27.05.2025 11:50
Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol