Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'nin güneyinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.