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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin güneyinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güncel
  • 06.08.2025 13:06
  • Giriş: 06.08.2025 13:06
  • Güncelleme: 06.08.2025 13:11
Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Kuzey Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinde ise genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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