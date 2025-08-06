Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin güneyinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Kuzey Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinde ise genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.