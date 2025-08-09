Giriş / Abone Ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de süren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Güncel
  • 09.08.2025 11:35
  • Giriş: 09.08.2025 11:35
  • Güncelleme: 09.08.2025 11:42
Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de süren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

