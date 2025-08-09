Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de süren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
