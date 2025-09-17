Giriş / Abone Ol
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini belirtilerek ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

  • 17.09.2025 15:52
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Fırtınanın Kuzey Ege'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği kaydedildi.

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, 19 Eylül Cuma günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

