Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yurttaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.