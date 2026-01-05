Giriş / Abone Ol
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

  • 05.01.2026 12:27
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ege Denizi için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yurttaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

