Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Ege Denizi için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yurttaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.