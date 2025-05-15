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Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 15.05.2025 12:44
  • Giriş: 15.05.2025 12:44
  • Güncelleme: 15.05.2025 12:44
Kaynak: AA
Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde olması ve aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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