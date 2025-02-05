Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi. Sarsıntılardan birinin büyüklüğü 5'ten büyük oldu.

Dünya
  • 05.02.2025 16:36
  • Giriş: 05.02.2025 16:36
  • Güncelleme: 05.02.2025 16:41
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar 938 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan bugün saat 16.00'ya kadar olan süreçte, Ege Denizi'nde 938 deprem kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 110, 2-3 arası 337, 3-4 arası 414 ve 4-5 arası 75, 5-6 arası 1 sarsıntı yaşandı.

Egedeki sismik hareketlilik: 9 bin kişi Santorini Adasını terk etti
BirGün'e Abone Ol