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Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 05.04.2025 13:24
  • Giriş: 05.04.2025 13:24
  • Güncelleme: 05.04.2025 13:27
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının Türkiye saati ile 13.06'da gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, 6.74 kilometre derinlikte meydana geldi.

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