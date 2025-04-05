Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 5, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-04-05
Saat:13:06:15 TSİ
Enlem:35.41583 N
Boylam:26.00194 E
Derinlik:6.74 km
Detay:https://t.co/g6mLCcJJ9x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının Türkiye saati ile 13.06'da gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem, 6.74 kilometre derinlikte meydana geldi.