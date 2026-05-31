Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

  • 31.05.2026 20:46
  • Giriş: 31.05.2026 20:46
  • Güncelleme: 31.05.2026 20:47
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, saat 19.10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5 (Ml) olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 146,5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 5,15 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

