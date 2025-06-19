Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 13:54'te Ege Denizi'nde büyüklüğü 3.7 olan bir deprem meydana geldi.

Verilere göre, depremin derinliği 15,5 kilometre olarak ölçüldü.