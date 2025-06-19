Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 13:54'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 13:54'te Ege Denizi'nde büyüklüğü 3.7 olan bir deprem meydana geldi.
Verilere göre, depremin derinliği 15,5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-06-19
Saat:13:54:46 TSİ
Enlem:40.14 N
Boylam:24.60556 E
Derinlik:15.5 km
Detay:https://t.co/kiIx5Fi22R@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi