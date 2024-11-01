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Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 02:23'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 01.11.2024 07:54
  • Giriş: 01.11.2024 07:54
  • Güncelleme: 01.11.2024 08:00
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 02:23'te meydana gelen depremin derinliği 4.63 km olarak ölçüldü.

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