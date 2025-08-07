Giriş / Abone Ol
AFAD, Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

  • 07.08.2025 09:23
  • Giriş: 07.08.2025 09:23
  • Güncelleme: 07.08.2025 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntı, TSİ 8.51'de gerçekleşti.

