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Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 08:59’da kaydedilen depremin yerin 8.45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Güncel
  • 31.07.2025 09:24
  • Giriş: 31.07.2025 09:24
  • Güncelleme: 31.07.2025 09:27
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD),  Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 08:59’da meydana gelen depremin derinliği 8.45 km olarak ölçüldü.

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