Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde saat 07:34'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin yaklaşık 26,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Güncel
  • 10.02.2026 08:03
  • Giriş: 10.02.2026 08:03
  • Güncelleme: 10.02.2026 08:04
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07:34'te Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 26,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

