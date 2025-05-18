Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 02:52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Saat 02:52'de meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-18
Saat:02:52:02 TSİ
Enlem:38.87417 N
Boylam:23.52222 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/I7Ib3k2bAD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi