Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 02:52'de meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.