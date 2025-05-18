Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 02:52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 18.05.2025 07:31
  • Giriş: 18.05.2025 07:31
  • Güncelleme: 18.05.2025 07:32
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 02:52'de meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol