Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 07:24'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 29.04.2024 07:53
  • Giriş: 29.04.2024 07:53
  • Güncelleme: 29.04.2024 08:15
Kaynak: DHA
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:24'te meydana gelen depremin derinliği 9.65 km olarak ölçüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195,27 kilometre açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. 

BirGün'e Abone Ol