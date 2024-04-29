Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 07:24'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07:24'te meydana gelen depremin derinliği 9.65 km olarak ölçüldü.
Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195,27 kilometre açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-29
Saat:07:24:38 TSİ
Enlem:35.47472 N
Boylam:25.88889 E
Derinlik:9.65 km
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