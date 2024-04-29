Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 07:24'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:24'te meydana gelen depremin derinliği 9.65 km olarak ölçüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 195,27 kilometre açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.