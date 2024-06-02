Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem, bugün saat 11.53'te meydana geldi.
4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 2, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-06-02
Saat:11:53:28 TSİ
Enlem:37.39583 N
Boylam:24.11917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QWjrVHsOOr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi