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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Güncel
  • 02.06.2024 12:30
  • Giriş: 02.06.2024 12:30
  • Güncelleme: 02.06.2024 12:33
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem, bugün saat 11.53'te meydana geldi.

4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

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