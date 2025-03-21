Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 06:47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.