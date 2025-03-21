Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 06:47'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde saat 06:47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-21
Saat:06:47:26 TSİ
Enlem:36.6025 N
Boylam:25.46222 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7lJqk97NfL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi