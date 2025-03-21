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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 06:47'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 21.03.2025 07:26
  • Giriş: 21.03.2025 07:26
  • Güncelleme: 21.03.2025 07:28
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde saat 06:47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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